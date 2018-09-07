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Телескоп «Кеплер» приступил к 19-й наблюдательной кампании
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Телескоп «Кеплер» приступил к 19-й наблюдательной кампании 

Популярная механика + ещё 1 2 часа назад
Фото: Популярная механика
О том, что у «Кеплера» кончается топливо, известно уже довольно давно: еще в марте 2018 года NASA предупреждало, что в ближайшее время может потерять связь с космическим телескопом. Последний, впрочем, пока продолжает работать: он был введен в спящий режим в июле (телескоп вывели из данного режима в начале августа — для передачи данных 18-й кампании на Землю, а потом снова «погрузили в сон»), а в конце августа, как сообщает NASA, был снова «пробужден» и приступил к очередной, 19-й наблюдательной кампании для сбора научных данных.
NASA отмечает, что по выведении «Кеплера» из спящего режима пришлось модифицировать конфигурацию аппарата — из-за «необычного поведения» одного из двигателей. Как указывает космическое агентство США, количество оставшегося топлива на борту телескопа по-прежнему неизвестно. Таким образом, как долго еще сможет проработать аппарат, не уточняется.
«Кеплер» был запущен в 2009 году. Оригинальная миссия телескопа была рассчитана на 3,5 года, однако сроки его работы не раз продлевались. За время работы «Кеплер» обнаружил более 2 700 экзопланет. Эти планеты за пределами Солнечной системы, а также новые, пока неизвестные, будут изучать новые телескопы: один из таких аппаратов — космический телескоп TESS, запущенный NASA в апреле этого года и приступивший к научной работе в конце июля.
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