Древних фермеров назвали причиной изменения климата

Климатологи США провели сравнительный анализ современной климатической эпохи и аналогичного периода предыдущей. Они нашли существенное различие в развитии климатических условий и связали его с деятельностью древних фермеров. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Пятнадцать лет назад один из авторов исследования Уильям Руддиман (William Ruddiman) из Виргинского университета изучал следы метана и углекислого газа, оставшиеся в антарктическом льде. Он рассказал, с чего все началось:

«Я заметил, что концентрация метана начала снижаться примерно десять тысяч лет назад, но затем пять тысяч лет назад тенденция изменилась на противоположную. Похожая ситуация оказалась и с углекислым газом: его концентрация также уменьшилась десять тысяч лет назад, но пошла в гору семь тысяч лет назад. Это мне показалось странным, и единственное объяснение, которое приходило в голову, — раннее земледелие».

Ученые построили модель изменения климата на основе данных, полученных из отложений льда. В этой модели они сравнили нашу собственную климатическую эпоху — голоцен — с той, что была 770 тысяч лет назад. Исследователи назвали ее The Marine Isotope Stage 19c (MIS19c).

Изменения температуры поверхности в Кельвинах с MIS19c до 1850 года / ©Scientific Reports

Анализ показал, что обе эпохи начинались с одинаковым уровнем углекислого газа и метана. В то время как в MIS19c количество газа снижалось, в голоцене его концентрация начала увеличиваться примерно пять тысяч лет назад и достигла пика к 1850 году. Специалисты намеренно ограничили модель XIX веком, до начала промышленной революции, чтобы не учитывать резкий скачок парниковых газов после нее.

В своей модели исследователи также учитывали крупнейший феномен естественного климатообразования — циклы Миланковича. Они определяют климатические колебания исходя из изменений эксцентриситета орбиты Земли. От того, какой формы орбита — круглой или эллипсоидной, — зависит количество солнечного света, достигающее Землю. Обе эпохи — MIS19c и голоцен — находились в одинаковой фазе циклов Миланковича. Все эти факты еще больше убедили ученых в том, что сельское хозяйство послужило причиной изменения климата. В своей работе они ссылаются на исследования, подтверждающие массовую вырубку деревьев в Европе шесть тысяч лет назад и широкое распространение рисовых полей (источника метана) на северо-востоке Азии пять тысяч лет назад.

По словам авторов исследования, деятельность человека за последние две тысячи лет изменила привычный ход развития климата и предотвратила новый ледниковый период, и именно поэтому трудно предсказать, что будет дальше.

Ранее для борьбы с глобальным потеплением ученые из Университета Трент в Канаде предложили метод, основанный на производстве магнезита. Этот материал поможет уменьшить количество углекислого газа в атмосфере.