Доисторические земледельцы изменили климат Земли

Ученые пришли к выводу, что тысячелетия назад из-за деятельности земледельцев увеличилось количество парниковых газов, которые выбрасывались в атмосферу. Это повлияло на климат планеты. Без их влияния климат сегодня переходил бы к новой стадии оледенения, чего не наблюдается. Результаты изложены в журнале Scientific Reports.

Климат Земли во многом меняется циклично — более теплые эпохи сменяют ледниковые периоды на протяжении миллионов лет. Наиболее близко доиндустриальной эпохе современности соответствует климат межледниковья MIS 19 около 800 тысяч лет назад, когда планета находила в такой же фазе цикла Миланковича, что и сегодня. Этим термином ученые называют колебания количества солнечного света, который достигает Земли. Эти колебания связаны с влиянием Луны, наклоном оси вращения планеты и постепенным изменением орбиты.

Во время межледниковья MIS 19 средняя температура воздуха была на 1,3 0C ниже, чем в 1850 году, до массового развития промышленности. Наиболее заметен этот эффект в арктических регионах, где он мог достигать 5 0C.

Однако есть и заметная разница между текущей геологической эпохой — голоценом — и MIS 19. В начале обоих периодов концентрация таких парниковых газов, как метан и двуокись углерода, на планете была примерно одинакова. В течение MIS 19 их содержание постепенно снижалось, однако в голоцене, около 5000 лет назад, динамика поменялась, и количество этих веществ начало расти. Авторы новой работы приходят к выводу, что это произошло из-за деятельности ранних земледельцев. «Если бы не раннее сельское хозяйство, то климат Земли сегодня был бы намного холоднее, — говорит ведущий автор работы Стивен Ваврус из Висконсинского университета в Мэдисоне (США). — За долгую историю земледелия человечество произвело достаточно углекислого газа и метана для того, чтобы влиять на окружающую среду».

Первые указания на то, что древние земледельцы были причастны к изменению климата, ученые начали получать около 15 лет назад при измерении концентраций газов, запертых во льдах разного возраста. Новая работа предоставляет полноценное климатическое моделирование того, как вырубка лесов, выращивание плодовых растений и разведение скота повлияло на климат планеты. «Некоторые люди говорят, что у нашей работы неверный посыл, но наука приводит туда, куда приводит, — добавляет Ваврус. — Сегодня все идет не своим чередом, последние 2000 лет были полностью вне рамок естественного хода событий».

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.