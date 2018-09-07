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В России разработали работающий на водке двигатель
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В России разработали работающий на водке двигатель 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сотрудники межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета создали прототип двигателя для маневрирующего наноспутника SamSat-M, имеющего размеры 10х10х30 сантиметров.
Как сообщили в вузе, новый двигатель работает на смеси дистиллированной воды и этилового спирта. Причем, доля спирта в ней составляет около 40 процентов. Ученые отмечают, что такое топливо безопасно, поскольку не является самовоспламеняющимся и не токсично. Разработчики подчеркивают, что подобный двигатель можно установить на любом спутнике формата CubeSat, что позволит существенно расширить его возможности.
"Ученые Самарского университета разработали полный комплект конструкторской документации и изготовили прототип двигательной установки на водно-спиртовой смеси. В вузе проходят испытания прототипа двигателя с целью выявления недостатков для последующей доработки", — отметили в университете.
Уже известно, что максимальная масса полностью заправленного двигателя составляет 1,55 кг, а предполагаемый импульс скорости — не менее 80 м/с. 450 грамм водно-спиртового горючего хранится в баке. Поступая в сопло Лаваля, оно испаряется с помощью электрического нагревателя.
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