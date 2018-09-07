Китай запустил спутник для наблюдений за океаном

В китайской провинции Шаньси на космодроме Тайюань вывели на орбиту ракету-носитель «Чанчжэн-2С» ("Великий поход") со спутником дистанционного зондирования для океанологических наблюдений и исследований «Хайан-1» (HY-1C).

Как сообщает информагентство Xinhua, запуск произошел в 11:15 по пекинскому времени (06:15 мск). По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники КНР, спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Отметим, изготовленный компанией China Spacesat Co при Китайской академии космических технологий этот спутник стал первым в новой серии аппаратов собственной разработки Поднебесной. HY-1C предназначен для мониторинга изменений цвета и температуры поверхности океана. Также он будет использоваться для изучения окружающей среды в прибрежных водах КНР и оказания помощи при бедствиях на море.

Для ракет-носителей класса «Чанчжэн» это был 284-й пуск.