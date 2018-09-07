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Археологи обнаружили древнейшую сыроварню в Хорватии
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Археологи обнаружили древнейшую сыроварню в Хорватии 

Национальный Туристический Союз 19 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В одном из регионов Хорватии археологи обнаружили следы древнейшей сыроварни, сообщает новостной канал ИНТЕРфакс. Также были найдены черепки посуды со следами жира животного происхождения.
Анализ жира показал, что на осколках остались следы сыра, который был изготовлен 7,2 тысяч лет назад. По данным ученых, древние люди начали производить сырный продукт вскоре после одомашнивания коз, овец и коров. На это однозначно повлиял факт непереносимости лактозы у средиземноморских народов, сохранившийся и в настоящее время.
По данным агентства, ранее ученые считали. Что первый сыр был сварен 5 тысяч лет назад.
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