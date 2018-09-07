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Черная дыра разрывает звезду: видео НАСА
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Черная дыра разрывает звезду: видео НАСА 

Trendymen 34 минуты назад
Фото: Trendymen
Специалисты NASA создали точную анимацию атаки черной дыры на звезду. Зрелище получилось невероятным: попав под мощную силу притяжения, газовый гигант разрывается на несколько частей.
Это видео точно воссоздает реальную ситуацию, зафиксированную сразу тремя рентгеновскими телескопами. Поглощение черной дыры получило маркировку ASASSN-14li — произошло это в 290 миллионах световых лет от Земли.
Во время уничтожения черной дырой материя пролетавшей мимо звезды раскалилась до миллиона градусов, что и позволило заметить ее рентгеновскими телескопами. Некоторые части звезды разлетелись в сторону, основная же структура звезды оказалась внутри черной дыры.
Сияющее облако на видео — как раз и есть остатки материала звезды, которую не смогла поглотить черная дыра. Астрономы пока не понимают всех механик уничтожения звезд черными дырами, для этого информации еще слишком мало.
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