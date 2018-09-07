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Сахара превратится в солнечную электростанцию
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Соратник Захарченко "захватил" миллионы и сбежал в Россию
Соратник Захарченко "захватил" миллионы и сбежал в Россию

Сахара превратится в солнечную электростанцию 

Вечерняя Москва + ещё 5 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Американские ученые из Университета штата Иллинойс выяснили, что в африканской пустыне Сахара очень много солнечных и ветреных дней.
Это идеальные условия для получения возобновляемой энергии, отмечают специалисты.
Количество производимой энергии на площади девяти миллионов квадратных километров при строительстве солнечных и ветровых ферм, составит 79 тераватт.
Это позволит закрыть потребности всех жителей Земли в электроэнергии.
Кстати, дополнительную энергию может дать, построенная в саванне Сахель, солнечная ферма.
Эксперты утверждают, что мощности будущих электростанций хватит на многие годы вперед, передает Science.
Ранее сообщалось, что ученые раскрыли опасность потери веса для пожилых женщин.
Оказывается, потеря веса может пагубно сказаться на общем состоянии организма старушек.
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