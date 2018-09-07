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Ученые предложили превратить Сахару во всемирную электростанцию и снова сделать ее зеленой
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Ученые предложили превратить Сахару во всемирную электростанцию и снова сделать ее зеленой 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Десятки тысяч лет назад Сахара была плодородной и давала приют ранним людям, следы которых сегодня находят в заброшенных пещерах. Но и в будущем люди и жизнь могут вернуться на обширные пространства пустыни. Ученые давно присматриваются к ним: здесь столько солнца и ветра (и так мало людей), что Сахара может стать идеальным местом для развертывания масштабных проектов по получению возобновляемой энергии и продаже ее на рынках Европы и Ближнего Востока. Тем более что, как выяснилось, такие проекты могут снова сделать Сахару влажной и плодородной.
В журнале Science метеоролог из Аргентины Евгения Калнай (Eugenia Kalnay) и ее коллеги пишут о результатах моделирования климата Сахары в случае, если вся ее площадь (а это более девяти миллионов километров) будет покрыта солнечными и ветряными электростанциями. Это был бы колоссальный мегапроект, производящий более чем вчетверо больше энергии, чем все потребление человечества сегодня. Но его «побочным действием» станет резкое увеличение осадков. По оценкам ученых, в среднем их уровень поднимется более чем вдвое, а особенно заметно — в Сахеле, на юге пустыни. В результате усилится и вегетация, увеличится растительный покров.
©Li et al., 2018
Причины этого понятны. Ветряные электростанции больших масштабов влияют на движения ветров и усиливают перемешивание воздуха. Панели солнечных батарей экранируют поверхность земли от прямых солнечных лучей и остужают ее. Евгения Калнай и ее соавторы полагают, что этого будет достаточно даже для земледелия на территории нынешней пустыни — пока что одной из самых безводных в мире. Ученые провели аналогичное моделирование и для других пустынных регионов мира, однако из-за особенностей местного климата в них влияние энергостанций будет не столь заметным. Да и размерами Сахара превышает любую другую пустыню, а для влияния на погоду важен масштаб.
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