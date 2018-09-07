Блогер Вера Афанасьева: Отдушина

Огромная разница между советскими и нынешними российскими учёными даже не в материальном положении или в авторитете. Советские ученые могли найти отдушину от политических мерзостей в любимой работе, могли закрыть глаза на происходящее, окунувшись в науку с головой — наука процветала, ею было можно с успехом заниматься.

Сегодняшние российские учёные в своём большинстве лишены даже этого — отраслевая наука разрушена, академическая погрязла в бумагах, в формализме, в нищете, в бездеятельности. Загажена университетская среда, исчез дух университетов.

Учёные превратились в канцелярских клерков.

Мы лишены последнего прибежища.