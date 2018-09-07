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Блогер Вера Афанасьева: Отдушина
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Блогер Вера Афанасьева: Отдушина 

Новости Саратова 13 минут назад
Фото: Новости Саратова
Огромная разница между советскими и нынешними российскими учёными даже не в материальном положении или в авторитете. Советские ученые могли найти отдушину от политических мерзостей в любимой работе, могли закрыть глаза на происходящее, окунувшись в науку с головой — наука процветала, ею было можно с успехом заниматься.
Сегодняшние российские учёные в своём большинстве лишены даже этого — отраслевая наука разрушена, академическая погрязла в бумагах, в формализме, в нищете, в бездеятельности. Загажена университетская среда, исчез дух университетов.
Учёные превратились в канцелярских клерков.
Мы лишены последнего прибежища.
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