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Русский учёный обнаружил похожую на Землю планету
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Русский учёный обнаружил похожую на Землю планету 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Человечество давно ищет планеты, которые могут быть пригодны для жизни. Ни для кого не является секретом, что Земля перенаселена и ресурсы на ней истощаются. Через несколько десятков или сотню лет, на нашей планете будет не хватать множество важных для человека ресурсов, такие как вода, продовольствие и т. д. Поэтому важно найти планету недалеко от Земли, которая может быть пригодна для жизни и колонизировать её. Валентин Дегтерев является довольно известным учёным не только в России, но и за её пределами и недавно он обнаружил планету, которая может быть схожа по условиям с нашей планетой. Планета называется Глория и она была обнаружена ещё в 17 веке, только в прошлом считалось, что она является спутником Венеры, а открыл её астроном Кассини. После того, как планету открыли, она на длительное время пропала с поля зрения землян и о ней забыли. Интересно, что ещё в древнем Египте говорили о том, что данная планета может быть похожа на Землю, но непонятно каким образом они знали о её существовании. Дегтерев абсолютно уверен, что Глория является планетой, а не спутником Венере и что на ней может существовать жизнь. Чтобы проверить его теорию, необходимо подобраться максимально близко к планете, но пока земные технологии не позволяют этого сделать.
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