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Российские ученые изобрели космический двигатель на водке
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Российские ученые изобрели космический двигатель на водке 

BFM.RU 1 час назад
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева разработали двигатель для наноспутников, который открывает возможность создания надежной и недорогой системы их маневрирования на орбите. Об этом сообщает пресс-служба вуза, передает «Интерфакс».
«В качестве рабочего тела двигательной установки ученые предложили смесь дистиллированной воды и этилового спирта. Малая молекулярная масса воды позволяет получить высокие скорости истечения пара, и, соответственно, высокую скорость маневрирования. А добавление спирта (порядка 40% смеси) предотвращает замерзание рабочего тела при низких температурах на околоземных орбитах», — говорится в пресс-релизе.
Максимальная масса полностью заправленной инновационной двигательной установки составляет 1,55 кг. Ожидаемый суммарный импульс скорости — не менее 80 м/с.
Разработанный в самарском вузе наноспутник SamSat-218 отправился на орбиту в апреле 2016 года во время первого пуска с космодрома Восточный. Однако вскоре сигнал со спутника был потерян. По одной из версий, потеря сигнала могла быть связана с сильным вращением аппарата вокруг своей оси.
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