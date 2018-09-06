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Российские ученые изобрели работающий на спирту космический двигатель
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Российские ученые изобрели работающий на спирту космический двигатель 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Ученые из Самарского национального исследовательского университета создали космический двигатель, который работает на смеси спирта с водой.
«Ученые университета разработали полный комплект конструкторской документации и изготовили прототип двигательной установки на водно-спиртовой смеси для маневрирующего наноспутника SamSat-M. Сейчас проходят испытания прототипа», — приводит ТАСС слова пресс-службы университета.
Новый двигатель позволит сделать систему маневрирования наноспутников более надежной и недорогой. Благодаря изобретению можно будет расширить возможности космических аппаратов.
Ученые ожидают, что суммарный импульс скорости будет не ниже 80 м/с.
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