Просто спирт и вода: российские ученые испытали двигатель для наноспутников

САМАРА , 6 сен — РИА Новости . Ученые Самарского университета разработали прототип двигательной установки для наноспутника, работающий на водно-спиртовой смеси, сообщает в четверг пресс-служба вуза.

"Ученые межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета представили прототип двигательной установки для маневрирующего наноспутника SamSat-M… В качестве рабочего тела двигательной установки ученые предложили смесь дистиллированной воды и этилового спирта", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, свой выбор разработчики объяснили тем, что малая молекулярная массы воды позволяет получить высокие скорости истечения пара, и, соответственно, высокую скорость маневрирования, а добавление спирта — порядка 40% смеси — предотвращает замерзание рабочего тела при низких температурах на околоземных орбитах. По словам ученых, такая смесь безопасна, так как не содержит самовоспламеняющихся компонентов, не токсична и не наносит экологического ущерба.

Отмечается, что подобным двигателем можно оснащать любой космический аппарат формата CubeSat. Использование двигательной установки значительно расширяет возможности космических аппаратов нанокласса. В составе группировки в космическом пространстве они могут решать прикладные задачи, что невозможно сделать одиночным космическим аппаратом. Так, группировка наноспутников может изучать геофизические поля, термосферу и ионосферу Земли для прогнозирования стихийных бедствий, выявлять астероидную опасность, инспектировать состояние космических аппаратов в космосе.

По данным пресс-службы, в настоящий момент ученые Самарского университета разработали полный комплект конструкторской документации и изготовили прототип двигательной установки на водно-спиртовой смеси. Сейчас в вузе проходят испытания прототипа двигателя с целью выявления недостатков для последующей доработки. Параллельно с этим коллектив межвузовской кафедры космических исследований проектирует экспериментальный наноспутник для проведения летно-конструкторских испытаний.