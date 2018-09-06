Физики изучили свойства плазмонов в наноструктурированном графене

МОСКВА , 6 сентября. / ТАСС /. Группа ученых из России Австрии продемонстрировала, что взаимодействие между плазмонными колебаниями в наноструктурированном графене приводит к сильному сдвигу спектра поглощения света в дальнем инфракрасном диапазоне. Это значит, что графен можно использовать в оптоэлектронике и биосенсорике, сообщила пресс-служба Сколтеха. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Photonics.

"Спектры поглощения графена за счет взаимодействия плазмонов покрывают дальний ИК диапазон [энергии фотонов 10 меВ — 200 меВ], который в свою очередь совпадает с колебательными спектрами большинства биологических молекул. Это открывает возможности для проектирования и изготовления биосенсоров, основанных на графене", — приводятся в сообщении слова ведущего исполнителя исследования, сотрудника Сколтеха Вячеслав Семененко

Плазмоны — это коллективные возбуждения электронов в твердых телах. Возможность изменять их свойства электрическим полем в низкоразмерных материалах таких как графен, делает их перспективными для использования в различных оптоэлектронных устройствах: сенсорах, детекторах, источниках излучения и многих других.

Ученые исследовали оптические спектры в системе, состоящей из большого количества узких полосок графена, изготовленных в компании Graphenea (Испания). В ходе эксперимента ученые обнаружили, что электрическое взаимодействие плазмонов в графене приводит к сильному красному сдвигу спектра поглощения по сравнению со спектром плазмона в изолированной наноленте.

Также было показано, что спектры поглощения нанолент заметно уширены в результате обратного переизлучения поглощенной энергии. Учет данной поправки позволяет очень точно определять параметры графена, из которого сделаны наноленты, такие как уровень Ферми и времена рассеяния носителей зарядов.

По мнению ученых, метод анализа спектров поглощения, который они использовали, можно использовать для исследования тонких эффектов, влияющих на проводимость графена и других двумерных материалов, например, электрон-электронного взаимодействия, электронной или дырочной локализации, вызванной наличием дефектов и других.