Новая бинарная система поразила астрономов

Международная команда астрономов обнаружила новую двоичную систему, состоящую из M-карлика, вращающегося вокруг своей звезды. Проходящая карликовая звезда позволяет увидеть так называемый релятивистский сияющий эффект. Об этом сообщается в документе, опубликованном 20 августа в arXiv pre-print.

Релятивистский эффект сияния, также известный как доплеровское усиление, представляет собой процесс, посредством которого релятивистские эффекты изменяют кажущуюся светимость излучающего вещества, движущегося со скоростью, близкой к скорости света. Процесс вызван рефлекторным движением звезд, вносящих изменения фотометрического потока из-за эффекта Допплера.

Измерения сияющего эффекта важны для астрономов, изучающих двоичные системы, поскольку они позволяют сделать независимую оценку радиальной скорости вторичных компонентов. Это может иметь решающее значение для раскрытия физических параметров и характера таких систем.

Теперь, используя данные продленной миссии космического корабля NASA Kepler, известной как K2, группа исследователей, возглавляемая Филиппом Эйгмуллером из Германского аэрокосмического центра (DLR), изучила звезду EPIC 219654213, которая изначально была идентифицирована как потенциальный хозяин планетной системы.

Однако данные K2, дополненные последующими спектроскопическими наблюдениями с наземными обсерваториями, включая телескоп Кек, оптический телескоп Северного оптического телескопа (NOT) и Обсерваторию Макдональда, показывают, что EPIC 219654213 является двойной звездой. Наблюдательная кампания позволила также ученым определить фундаментальные параметры вновь найденной системы.

«В этой статье мы приводим подробную характеристику ОБЗ [отсоединенного бинарного затмения], образованного главной звездой последовательности и спутником M-карликов с точной фотометрией К2 и последующим наблюдением радиальной скорости на земле», — пишут астрономы в статье.

Первичный компонент системы представляет собой слегка развитую звезду главной последовательности спектрального типа F7V. Звезда, на расстоянии около 4,1 миллиарда лет от Земли, имеет радиус приблизительно 1,52 солнечного радиуса и массу, подобную массе нашего Солнца.

Спутник — карликовая звезда спектрального типа M5V, которая примерно в пять раз меньше и менее массивна, чем Солнце. Карлик находится на почти круговой орбите вокруг первичной звезды, вращающейся вокруг нее каждые 5,44 дня. Компоненты системы разделены примерно на 0,065 AU.

Авторы исследования также подробно рассказали о сияющем эффекте, наблюдаемом в системе, сосредоточившись на его амплитуде:

«Результаты показывают изменение амплитуды сияющего эффекта 35 ppm, на которые приходится 50 процентов наблюдаемого несоответствия между ожидаемым и наблюдаемым эффектом сияния», — говорится в документе.