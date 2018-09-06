Ещё
НАСА построили марсианский вертолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАСА построили марсианский вертолет 

Don't Panic 57 минут назад
Фото: Don't Panic
Ученые НАСА представили прототип вертолета, который будет способен летать на Марсе. На Красную планету устройство попадет уже в 2020 году.
На данный момент Mars Helicopter проходит серию испытаний в Лаборатории реактивного движения. Для воссоздания условий Марса исследователи собрали специальную камеру.
Один испытательный полет пройдет и на Земле. Он намечен на декабрь этого года.
Mars Helicopter предназначен для сбора информации о давлении на Марсе. Кроме того, геликоптер сможет собирать образцы почвы. Обсуждается возможность разместить на вертолете устройства для поиска микроорганизмов: ученые НАСА все еще верят, что на Марсе может быть жизнь.
Аппарат получился довольно компактным. Его масса не превышает 2 килограмм, а диаметр ведущих винтов составляет 1,2 метра.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»188
Интернет ждет глобальный сбой
Названа причина эмиграции Самойловой257
Пока вы спали: Счета россиян заблокируют по закону37
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР346
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
04:42
Крым накроют кислотные дожди
Общество Происшествия
01:03
Майор объявил фекальную войну фирме из Екатеринбурга
Происшествия
00:50
Названа причина эмиграции Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение