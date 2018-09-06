НАСА построили марсианский вертолет

Ученые НАСА представили прототип вертолета, который будет способен летать на Марсе. На Красную планету устройство попадет уже в 2020 году.

На данный момент Mars Helicopter проходит серию испытаний в Лаборатории реактивного движения. Для воссоздания условий Марса исследователи собрали специальную камеру.

Один испытательный полет пройдет и на Земле. Он намечен на декабрь этого года.

Mars Helicopter предназначен для сбора информации о давлении на Марсе. Кроме того, геликоптер сможет собирать образцы почвы. Обсуждается возможность разместить на вертолете устройства для поиска микроорганизмов: ученые НАСА все еще верят, что на Марсе может быть жизнь.

Аппарат получился довольно компактным. Его масса не превышает 2 килограмм, а диаметр ведущих винтов составляет 1,2 метра.