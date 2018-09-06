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С 8 сентября вновь начнут работу «Исторические субботы»
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С 8 сентября вновь начнут работу «Исторические субботы» 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Российское военно-историческое общество и Государственный исторический музей продолжают проект «Исторические субботы». Ведущие российские учёные, профессора рассказывают о важнейших эпохах, личностях, фактах истории с древнейших времён.
Управа района Старое Крюково: последние новости
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