Эксперты: Счастье в словах

Учёные провели исследование и пришли к выводу, что в речи человека заложено психологическое стремление к счастью.

Так, известен лингвистический факт, что каждый звук имеет своё значение и цвет. Например, звук «а» означает красный цвет, а звук «и» — синий. Об этом пишет интернет-журнал Мои года.

Ученые исследовали имена существительные, в особенности абстрактные существительные, такие как добро, зло, веселье. Учёные Позитивные слова немного длиннее слов с противоположным значением.

Эксперты также выяснили то, что семейные пары, которые в разговоре употребляют «мы» вместо «я», лучше всего могут справиться с конфликтами.