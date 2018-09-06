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Эксперты: Счастье в словах
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Эксперты: Счастье в словах 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Учёные провели исследование и пришли к выводу, что в речи человека заложено психологическое стремление к счастью.
Так, известен лингвистический факт, что каждый звук имеет своё значение и цвет. Например, звук «а» означает красный цвет, а звук «и» — синий. Об этом пишет интернет-журнал Мои года.
Ученые исследовали имена существительные, в особенности абстрактные существительные, такие как добро, зло, веселье. Учёные Позитивные слова немного длиннее слов с противоположным значением.
Эксперты также выяснили то, что семейные пары, которые в разговоре употребляют «мы» вместо «я», лучше всего могут справиться с конфликтами.
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