Под Волгоградом ученые обнаружили уникальных комаров-звонцов

Сотрудники института экологии Волжского бассейна РАН в экспедиции по рекам Приэльтонья Волгоградской области обнаружили комаров-звонцов, которые не встречаются больше нигде в мире.

По информации областного Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии области, научная экспедиция предприняла исследование пяти водных объектов Приэльтонья. Ученые отправились в район соленых рек Большая Сморогда, Хара, Чернавка, Ланцуг и Солянка. Соленость этих водоемов может достигать 100 и более промилле, в соленость, например, Черного моря не больше 18 промилле.

Именно в бассейнах этих рек ученые и сотрудники парка «Эльтонский» обнаружили уникальных комаров. В других пресных и соленых водоемах всего мира они не живут. Оказалось, что численность этих насекомых может достигать нескольких сотен тысяч на один квадратный метр грунта в воде. Комары-звонцы вылетают из ила по 10-15 раз в течение всего сезона и откладывают множество яиц.

Сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области подчеркнули, что открытие ученых еще раз доказывает, что соленые реки засушливой территории Приэльтонья являются самыми высокопродуктивными водоемами в мире. Перелетные птицы именно в этих местах набираются сил для своих далеких путешествий.