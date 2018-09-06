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Под Волгоградом ученые обнаружили уникальных комаров-звонцов
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Под Волгоградом ученые обнаружили уникальных комаров-звонцов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Сотрудники института экологии Волжского бассейна РАН в экспедиции по рекам Приэльтонья Волгоградской области обнаружили комаров-звонцов, которые не встречаются больше нигде в мире.
По информации областного Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии области, научная экспедиция предприняла исследование пяти водных объектов Приэльтонья. Ученые отправились в район соленых рек Большая Сморогда, Хара, Чернавка, Ланцуг и Солянка. Соленость этих водоемов может достигать 100 и более промилле, в соленость, например, Черного моря не больше 18 промилле.
Именно в бассейнах этих рек ученые и сотрудники парка «Эльтонский» обнаружили уникальных комаров. В других пресных и соленых водоемах всего мира они не живут. Оказалось, что численность этих насекомых может достигать нескольких сотен тысяч на один квадратный метр грунта в воде. Комары-звонцы вылетают из ила по 10-15 раз в течение всего сезона и откладывают множество яиц.
Сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области подчеркнули, что открытие ученых еще раз доказывает, что соленые реки засушливой территории Приэльтонья являются самыми высокопродуктивными водоемами в мире. Перелетные птицы именно в этих местах набираются сил для своих далеких путешествий.
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