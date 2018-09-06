Ученые обнаружили в Кавказском заповеднике ранее неизвестные виды пауков

Ученые обнаружили в Кавказском государственном биосферном природном заповеднике пауков неизвестных ранее видов. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Специалисты обследовали субальпийские и альпийские луга, березовое криволесье и высокогорные болота на территории плато Лагонаки и в окрестностях горы Тыбга. Они изучили прибрежные широколиственные леса и околоводные участки рек Уруштен и Малая Лаба рядом с кордоном «Черноречье».

Там ученые собрали коллекцию пауков. Всю полученную о них информацию они передадут в научный отдел. Его представители включат данные в базу данных.

В ближайшее время ученые опишут в статьях новые для науки виды пауков, которых они нашли в заповеднике.