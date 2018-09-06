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Ученые обнаружили в Кавказском заповеднике ранее неизвестные виды пауков
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Ученые обнаружили в Кавказском заповеднике ранее неизвестные виды пауков 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Ученые обнаружили в Кавказском государственном биосферном природном заповеднике пауков неизвестных ранее видов. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу заповедника.
Специалисты обследовали субальпийские и альпийские луга, березовое криволесье и высокогорные болота на территории плато Лагонаки и в окрестностях горы Тыбга. Они изучили прибрежные широколиственные леса и околоводные участки рек Уруштен и Малая Лаба рядом с кордоном «Черноречье».
Там ученые собрали коллекцию пауков. Всю полученную о них информацию они передадут в научный отдел. Его представители включат данные в базу данных.
В ближайшее время ученые опишут в статьях новые для науки виды пауков, которых они нашли в заповеднике.
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