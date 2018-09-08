Британский ученый Джоселин Белл удостоена премии по физике «Прорыв» за открытие пульсаров

ТАСС , 8 сентября. Британский астрофизик Джоселин Белл Бернелл удостоена премии по фундаментальной физике «Прорыв» (Fundamental Physics Prize) за открытие пульсаров — малых нейтронных звезд. Об этом в субботу сообщается на сайте премии.

Юрия Мильнера. "Профессор Белл Бернелл заслуживает такого признания. Ее любознательность, наблюдательность и тщательный анализ способствовали открытию одних из самых интересных и загадочных объектов Вселенной", — приводятся в тексте слова учредителя премии, бывшего совладельца Mail.ru

Отмечается, что вручение премии состоится 4 ноября этого года. Астрофизик получит за свое открытие $3 млн Пульсары — космические источники радиосигналов, строгая ритмичность которых вызвала подлинную научную сенсацию. Природа их остается загадкой. Некоторые ученые назвали пульсары «позывными» внеземной цивилизации.

75-летняя Джоселин Белл сделала свое открытие в 1967 году, будучи аспиранткой английского ученого и лауреата Нобелевской премии по физике Энтони Хьюиша в Кембриджском университете.

Премия «Прорыв» — одна из крупнейших научных премий. Ежегодно она присуждается за значительные достижения в области физики, медицины и биологии. Российский предприниматель Юрий Мильнер учредил ее в 2012 году.