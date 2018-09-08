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Британский ученый Джоселин Белл удостоена премии по физике «Прорыв» за открытие пульсаров
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Британский ученый Джоселин Белл удостоена премии по физике «Прорыв» за открытие пульсаров 

ТАСС + ещё 3 55 минут назад
Фото: N+1
ТАСС, 8 сентября. Британский астрофизик Джоселин Белл Бернелл удостоена премии по фундаментальной физике «Прорыв» (Fundamental Physics Prize) за открытие пульсаров — малых нейтронных звезд. Об этом в субботу сообщается на сайте премии.
"Профессор Белл Бернелл заслуживает такого признания. Ее любознательность, наблюдательность и тщательный анализ способствовали открытию одних из самых интересных и загадочных объектов Вселенной", — приводятся в тексте слова учредителя премии, бывшего совладельца Mail.ru Юрия Мильнера.
Отмечается, что вручение премии состоится 4 ноября этого года. Астрофизик получит за свое открытие $3 млн  Пульсары — космические источники радиосигналов, строгая ритмичность которых вызвала подлинную научную сенсацию. Природа их остается загадкой. Некоторые ученые назвали пульсары «позывными» внеземной цивилизации.
75-летняя Джоселин Белл сделала свое открытие в 1967 году, будучи аспиранткой английского ученого и лауреата Нобелевской премии по физике Энтони Хьюиша в Кембриджском университете.
Премия «Прорыв» — одна из крупнейших научных премий. Ежегодно она присуждается за значительные достижения в области физики, медицины и биологии. Российский предприниматель Юрий Мильнер учредил ее в 2012 году.
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