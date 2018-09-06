Китайская частная ракета впервые вывела в космос спутники

5 сентября 2018 года ракета SQX-1Z, разработанная китайской частной компанией iSpace, стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая . Она несла на борту три миниатюрных спутника. После выхода в космическое пространство один из них вернулся на Землю на парашюте, два других отправились в орбитальный полёт. По сообщению агентства Associated Press , это первый случай в истории, когда китайская космическая компания вывела на орбиту спутники.

Как сообщает ТАСС, полёт ракеты продолжался примерно 7,7 минуты. За это время она достигла высоты в 108 километров. Напомним, что формальной границей космического пространства обычно считается стокилометровая отметка.

Ракета SQX-1Z имеет длину 9,5 метра и диаметр 1,5 метра. Скорость полёта достигает 1,5 километра в секунду. Двигатель работает на твёрдом топливе. Компания планирует использовать этот носитель для вывода на низкую орбиту малых спутников и даже космических кораблей с туристами.

Напомним, что в мае 2018 года компания Lingtai Kongjian запустила в космос первую китайскую частную ракету OS-X. Однако она не несла на борту космических аппаратов.

К слову, ранее «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) писали о том, что Китай создаёт сверхтяжёлую космическую ракету. Также мы рассказывали о китайском эксперименте по симулированию жизни на Луне и планах отправить аппарат на обратную сторону нашего спутника.