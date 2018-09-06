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Китайская частная ракета впервые вывела в космос спутники
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Китайская частная ракета впервые вывела в космос спутники 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
5 сентября 2018 года ракета SQX-1Z, разработанная китайской частной компанией iSpace, стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Она несла на борту три миниатюрных спутника. После выхода в космическое пространство один из них вернулся на Землю на парашюте, два других отправились в орбитальный полёт. По сообщению агентства Associated Press, это первый случай в истории, когда китайская космическая компания вывела на орбиту спутники.
Как сообщает ТАСС, полёт ракеты продолжался примерно 7,7 минуты. За это время она достигла высоты в 108 километров. Напомним, что формальной границей космического пространства обычно считается стокилометровая отметка.
Ракета SQX-1Z имеет длину 9,5 метра и диаметр 1,5 метра. Скорость полёта достигает 1,5 километра в секунду. Двигатель работает на твёрдом топливе. Компания планирует использовать этот носитель для вывода на низкую орбиту малых спутников и даже космических кораблей с туристами.
Напомним, что в мае 2018 года компания Lingtai Kongjian запустила в космос первую китайскую частную ракету OS-X. Однако она не несла на борту космических аппаратов.
К слову, ранее «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) писали о том, что Китай создаёт сверхтяжёлую космическую ракету. Также мы рассказывали о китайском эксперименте по симулированию жизни на Луне и планах отправить аппарат на обратную сторону нашего спутника.
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