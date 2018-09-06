Загадки Марса: случаются ли на Красной планете землетрясения

Марс — наш ближайший сосед в космосе и объект пристального интереса ученых. Марсоходы и зонды собирают информацию о Красной планете не одно десятилетие, но многие процессы до сих пор остаются загадкой. В том числе — сейсмическая активность.

Еще в 1970-е годы специалисты NASA пытались найти следы «марсотрясений» при помощи сейсмометров, но не смогли получить достоверных данных.

Тем не менее, карта разломов Марса свидетельствует — землетрясения там случаются, хотя и реже, чем на нашей планете. В ноябре 2018 планируется запуск первой сейсмической миссии, оснащенной самыми современными приборами. Ее результаты должны подтвердить или опровергнуть выводы ученых, сообщает Journal of Geophysical Research: Planets.

Впрочем, существуют и другие методы. Группа исследователей изучила снимки поверхности Марса, сделанные за последние десять лет, чтобы найти изменения, вызванные землетрясениями. Специалисты обращали особое внимание на движение ледников и дюн, появление трещин.

Главной целью исследования выбрали систему разломов Cerberus Fossae — самую молодую и, возможно, наиболее активную на Красной планете. Но возложенные на нее надежды не оправдались.

Тщательный анализ помог выявить лишь один сигнал о перемещениях на поверхности, но и он оказался никак не связан с землетрясениями. Ученым пришлось признать, что за 8,5 земных лет ничто не нарушило спокойствия разлома. Но они намерены использовать этот метод в дальнейшем для изучения других марсианских областей.

Отметим, что, хотя землетрясений на Марсе пока не зафиксировали, другие стихийные бедствия — пыльные бури — бушуют регулярно. В такие периоды мглистые облака заволакивают всю планету, оставляя лишь высочайшие точки. Недавно стало известно, что вся пыль поступает из одного источника — вулканического месторождения Medusae Fossae Formation, чей размер составляет 20% территории США.

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