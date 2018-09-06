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Экзопланеты TRAPPIST-1 оказались скалистыми водными мирами
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Экзопланеты TRAPPIST-1 оказались скалистыми водными мирами 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Астрономы описали семь экзопланет, вращающихся вокруг ледяной карликовой звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Согласно полученным данным, они по большей части покрыты скалистой сушей, а некоторые могут содержать больше воды, чем Земля.
Ученые отметили, что все экзопланеты системы обладают твердым ядром и атмосферой и очень похожи на Землю, особенно TRAPPIST-1e — у нее схожие масса и радиус. Кроме того, она получает от звезды примерно столько энергии, сколько Земля — от Солнца, сообщает Astronomy & Astrophysics.
Напомним, первые три экзопланеты вокруг TRAPPIST-1 были открыты в 2016 году. Несколько месяцев спустя обнаружилось, что их целых семь, и все попадают в «обитаемую зону» — расстояние от светила, на котором вода может оставаться жидкой.
Эта система — «рекордсмен» по количеству твердых скалистых планет и вдобавок находится сравнительно недалеко от нас, на расстоянии 40 световых лет.
Исследования при помощи современных научных методов показали, что плотность экзопланет составляет от 0,6 до 1,0 плотности Земли. Все они богаты водой. В некоторых мирах ее объем может достигать 5% от общей массы (у Земли — 0,02%).
Ближе всего к звезде расположены TRAPPIST-1b и c. Вероятно, они обладают плотными ядрами и более плотной, чем у Земли, атмосферой. Эти планеты раскалены больше своих соседей.
TRAPPIST-1d — самая легкая из семи планет. Ее вес достигает всего 30% от земного. Такая низкая масса может быть связана с наличием океана или ледяного панциря на поверхности.
TRAPPIST-1f, g и h расположены на отдаленном расстоянии от звезды и, скорее всего, покрыты льдом. Ученые считают, что в их тонких атмосферах не содержится тяжелых молекул, как на Земле.
Наибольший интерес астрономов вызывает «близнец» нашей планеты TRAPPIST-1e. Она немного тяжелее Земли и, вероятно, обладает плотным железным ядром, а вот наличие плотной атмосферы, океана или ледяных слоев пока не доказано.
Ранее астрономы пришли к выводу, что примерно треть экзопланет, по размерам превышающих Землю, могут оказаться «водными мирами». Последние исследования показали, что на таких объектах возможна жизнь, даже при отсутствии твердой суши.
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