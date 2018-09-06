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Китайско-бразильская лаборатория космической погоды в Сан-Жозе-дус-Кампусе
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Китайско-бразильская лаборатория космической погоды в Сан-Жозе-дус-Кампусе 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Сан-Паулу, 5 сентября /Синьхуа/ — Китайско-бразильская лаборатория космической погоды занимает один из небольших корпусов Бразильского национального института космических исследований в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Кампус штата Сан-Паулу Бразилии.
Одновременно это Южноамериканская лаборатория космической погоды Академии наук Китая и один из важных участников международной программы наблюдения за космической погодой «Меридиан». Лаборатория была создана в августе 2014 года и начала работу в июне прошлого года.
В настоящее время специалисты из Китая и Бразилии проводят здесь совместные исследования.
Сан-Паулу, 5 сентября /Синьхуа/ — Китайско-бразильская лаборатория космической погоды занимает один из небольших корпусов Бразильского национального института космических исследований в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Кампус штата Сан-Паулу Бразилии.
Одновременно это Южноамериканская лаборатория космической погоды Академии наук Китая и один из важных участников международной программы наблюдения за космической погодой «Меридиан». Лаборатория была создана в августе 2014 года и начала работу в июне прошлого года.
В настоящее время специалисты из Китая и Бразилии проводят здесь совместные исследования.
Сан-Паулу, 5 сентября /Синьхуа/ — Китайско-бразильская лаборатория космической погоды занимает один из небольших корпусов Бразильского национального института космических исследований в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Кампус штата Сан-Паулу Бразилии.
Одновременно это Южноамериканская лаборатория космической погоды Академии наук Китая и один из важных участников международной программы наблюдения за космической погодой «Меридиан». Лаборатория была создана в августе 2014 года и начала работу в июне прошлого года.
В настоящее время специалисты из Китая и Бразилии проводят здесь совместные исследования.
Сан-Паулу, 5 сентября /Синьхуа/ — Китайско-бразильская лаборатория космической погоды занимает один из небольших корпусов Бразильского национального института космических исследований в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Кампус штата Сан-Паулу Бразилии.
Одновременно это Южноамериканская лаборатория космической погоды Академии наук Китая и один из важных участников международной программы наблюдения за космической погодой «Меридиан». Лаборатория была создана в августе 2014 года и начала работу в июне прошлого года.
В настоящее время специалисты из Китая и Бразилии проводят здесь совместные исследования.
Сан-Паулу, 5 сентября /Синьхуа/ — Китайско-бразильская лаборатория космической погоды занимает один из небольших корпусов Бразильского национального института космических исследований в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Кампус штата Сан-Паулу Бразилии.
Одновременно это Южноамериканская лаборатория космической погоды Академии наук Китая и один из важных участников международной программы наблюдения за космической погодой «Меридиан». Лаборатория была создана в августе 2014 года и начала работу в июне прошлого года.
В настоящее время специалисты из Китая и Бразилии проводят здесь совместные исследования.
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