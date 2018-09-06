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Ученые обнаружили в Хорватии самые древние следы сыроварения в Средиземноморье
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Ученые обнаружили в Хорватии самые древние следы сыроварения в Средиземноморье 

Москва24 + ещё 5 39 минут назад
Фото: Москва24
Американские ученые обнаружили на побережье Адриатического моря самые древние следы сыроварения в Средиземноморье. Находка была сделана в Хорватии, сообщается в журнале PLOS ONE.
Специалисты обнаружили 47 осколков керамики со следами жиров молока, мяса и рыбы, а также жирных кислот, которые связаны с ферментацией молока и производством сыра.
По мнению ученых, возраст находки составляет около 7,2 тысячи лет. Это самые одни из самых древних следов сыроварения в мире.
Ранее специалисты по раскопкам в комплексе пирамид Саккара в Египте нашли твердый сыр возрастом более 3200 лет. Останки сыра в одном из некрополей обнаружили археологи из Италии. Эксперты утверждают, что сыр был изготовлен в период между 1290 и 1213 годом до нашей эры.
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