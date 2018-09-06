Ученые обнаружили в Хорватии самые древние следы сыроварения в Средиземноморье

Американские ученые обнаружили на побережье Адриатического моря самые древние следы сыроварения в Средиземноморье. Находка была сделана в Хорватии , сообщается в журнале PLOS ONE.

Специалисты обнаружили 47 осколков керамики со следами жиров молока, мяса и рыбы, а также жирных кислот, которые связаны с ферментацией молока и производством сыра.

По мнению ученых, возраст находки составляет около 7,2 тысячи лет. Это самые одни из самых древних следов сыроварения в мире.

Ранее специалисты по раскопкам в комплексе пирамид Саккара в Египте нашли твердый сыр возрастом более 3200 лет. Останки сыра в одном из некрополей обнаружили археологи из Италии. Эксперты утверждают, что сыр был изготовлен в период между 1290 и 1213 годом до нашей эры.