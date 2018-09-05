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Сыр в Средиземноморском регионе производился боле 7 000 лет назад
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Сыр в Средиземноморском регионе производился боле 7 000 лет назад 

Nauka24news.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Nauka24news.ru
Ученые Университета Пенсильвании заявили о том, что жирные кислоты, обнаруженные в керамической посуде из археологических объектов в Хорватии, свидетельствуют о самом раннем известном производстве сыра в Средиземноморском регионе.
Ранее исследователи считали, что производство сыра в Средиземноморье началось в бронзовом веке около 5000 лет назад. В новом исследовании команда во главе с Сарой МакКлюр проанализировала стабильные изотопы углерода жирных кислот, сохранившиеся на останках посуды из двух неолитических поселений на далматинском побережье к востоку и обнаружили прямые доказательства гораздо более раннего производства сыра.
Покровник и Данило Битинь, в которых жили доисторические люди между 6000 и 4800 годами до н. э., сохранили несколько видов керамики. Эксперты нашли доказательства наличия молока, мяса и рыбы в течение всего этого периода, а также сыра, начиная с 5200 г. до н.э. Жители этих деревень использовали конкретные типы керамики для производства различных продуктов. Эти данные свидетельствуют о том, что сыр создавался в регионе Средиземного моря 7200 лет назад, когда ферментированные молочные продукты, легко сохраняемые и относительно низкие по содержанию лактозы, были важным источником питания для всех возрастов в ранних популяциях сельского хозяйства.
Авторы считают, что производство сыра и связанные с ним технологии производства керамики являются ключевыми факторами, способствующими распространению ранних фермеров в северную и центральную Европу. Новые данные представляет собой первое доказательство производства сыра через определенные этапы ферментации молочных продуктов в Средиземноморском регионе более 7000 лет назад. Эксперты полагают, что производство молока и сыра среди ранних фермеров в Европе уменьшало младенческую смертность и помогло стимулировать демографические сдвиги, которые побуждали сельские общины к продвижению в северные широты.
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