Археологи обнаружили древнейшие следы производства сыра

Жители Средиземноморского побережья Хорватии лакомились сыром за два с половиной тысячелетия до возведения египетских пирамид. Обнаруженные учёными следы этого продукта являются одними из древнейших в мире и старейшими для Средиземноморья. Предыдущий рекорд для этого региона перекрыт на четыре тысячи лет. Такие выводы изложены в научной статье, опубликованной в журнале PLOS One группой во главе с Кэтрин Фримен (Katherine Freeman) из Университета Пенсильвании.

Уже 7700 лет назад в нынешней Хорватии, как и во многих других районах Средиземноморья, существовала культура импрессо. Она выделяется по керамике характерной формы. В этих сосудах находят остатки рыбы, мяса и молока, но не ферментированных продуктов, таких как сыр.

Поясним, что все эти продукты отличаются друг от друга содержанием углерода-13. Это очень небольшие различия, но современные технологии позволяют достаточно надёжно их выявлять даже в таких древних образцах.

Через 500 лет появляется так называемая культура Данило, характеризующаяся, в частности, наличием тарелок и мисок. Авторы исследовали керамику этой культуры, собранную в двух местах Средиземноморского побережья Хорватии — Покровнике и Данило Битинь.

Всего они изучили образцы трёх типов, о которых мы сейчас расскажем подробнее.

Посуда первого типа — вазы. Они составляют только 5% от найденной керамики Данило. Эти изделия сильно обожжены, окрашены в коричневый цвет и часто бывают украшенными. Во всех изученных авторами сосудах этого типа были обнаружены следы молока.

Второй тип изделий — ритоны. Они имеют одну или две ножки, характерные ручки и часто выполнены в виде животных или людей. Три из четырёх изученных в этом исследовании ритонов использовались для хранения ферментированных молочных продуктов. По всей вероятности, это был мягкий сыр.

Наконец, третий тип керамики — сита. Понятно, что сита могли использоваться для отцеживания жидкости. В частности, в производстве сыра с их помощью отделяют сыворотку. И действительно, три из четырёх исследованных сит были в контакте с каким-то ферментированным продуктом, вероятно, сыром.

Важно, что образцы первых двух типов после извлечения из земли не промывались. Это придаёт авторам уверенности в том, что изотопный состав поверхности сохранился с древнейших времён, а не был изменён манипуляциями археологов. Правда, в распоряжении исследователей оказались только промытые сита. Но, так как контакт с сыром подтверждён для ритонов, можно считать, что и с ситами не было ложного срабатывания.

Возраст культуры Данило был выяснен в ходе предыдущих исследований. Тем не менее находки были заново датированы по содержанию углерода-14 в семенах и костях, находившихся в том же культурном слое. Анализ подтвердил, что образцам около 7200 лет. То есть эти следы употребления сыра являются одними из древнейших в мире.

Любопытно, что по результатам генетических исследований тогдашние жители Далмации страдали непереносимостью лактозы (молочного сахара). Это, разумеется, не относилось к детям примерно до десяти лет, но взрослые люди пить молоко не могли.

В процессе изготовления сыра содержание лактозы сильно снижается. Скорее всего, сыр могли употреблять и взрослые жители местности. То есть это вкусное изобретение открыло им доступ к такому богатому источнику белков и витаминов как молоко. К тому же сыр хранится дольше молока, и его удобнее транспортировать. Всё это могло положительно повлиять на продолжительность жизни и численность населения.

Напомним, что ранее «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) писали о древнейших образцах сыра, обнаруженных в египетской и китайской гробницах, и о следах употребления молочных продуктов, которые по возрасту могут конкурировать со свежей находкой.