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«Дом ученых»
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«Дом ученых» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Теперь по воскресеньям на телеканале «Россия К» вас ждет цикл под таким названием — «Дом ученых». Премьеру документального цикла смотрите 9 сентября в 12:45.
…Без него невозможно представить Пречистенку: один из самых уютных домов центра, особнячок Дома ученых хранит свои тайны, вспоминает свои истории и посетителей. Он знает много, и помнит, какие великие умы и таланты бывали в его стенах. Дом ученых — это не просто ученый мир столицы, а некое средоточие времени, ярких людей, идей, судеб…
Теперь по воскресеньям на телеканале «Россия К» вас ждет цикл под таким названием — «Дом ученых». Премьеру документального цикла смотрите 9 сентября в 12:45.
Цикл программ «Дом ученых» представляет собой подробный рассказ о людях, которые сегодня определяют лицо российской науки, об их научной работе и жизни вне работы. Авторы надеются, что с помощью этого цикла им удастся повлиять на формирование в массовом сознании представления о науке как о перспективном и интересном занятии, которое позволяет сегодня добиваться признания и успеха в мире.
«Дом ученых. Константин Северинов» (9 сентября в 12:45) — первая программа цикла. Константин Северинов — специалист в области молекулярной биологии профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН. С 2005 года он работает на родине большую часть года, а до получения грантов в России Северинов финансировал работу за счет своей американской лаборатории. Помимо чисто научной деятельности он практически профессионально разбирается в живописи и коллекционирует произведения искусства. Константин Северинов — участник многих общественных форумов по вопросам науки в России. Ученый утверждает, что «российская наука не умерла, а переехала за рубеж, и поэтому ее нужно не воскрешать, а возвращать».
Смотрите документальный цикл «Дом ученых» по воскресеньям в дневном эфире телеканала «Россия К».
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