У магнитного поля Юпитера не нашлось Северного полюса

Могучее магнитное поле Юпитера удерживает массу заряженных космических частиц, которые создают вокруг него мощные радиационные пояса. Работающий в его окрестностях американский зонд Juno позволил провести измерения интенсивности магнитосферы Юпитера на разных глубинах и построить ее трехмерную «карту». Эта работа, отчет о которой ученые опубликовали в журнале Nature, указала на новую странность магнитного поля гигантской планеты: его Северный и Южный полюса совершенно не похожи друг на друга.

Считается, что магнитосферы появляются из движений масс металла в жидком ядре. Структура магнитосферы Земли или Сатурна напоминает обычный симметричный магнитный цилиндр, невидимо проходящий через центр планеты и выходящий на поверхность у магнитных полюсов, находящихся возле географических (у Сатурна они совпадают). Вращающиеся «на боку» Уран и Нептун обладают более сложными и запутанными магнитосферами. Необычным оказалось и магнитное поле Юпитера.

Космический аппарат Juno измерил магнитосферу газового гиганта у поверхности атмосферы и на трех уровнях глубины и обнаружил, что на юге планеты находится один вполне обыкновенный магнитный полюс, однако структура полей Северного полушария оказывается намного сложнее. Их силовые линии образуют выраженное пятно в районе экватора (по аналогии со знаменитым Большим Красным пятном Юпитера ученые назвали его Большим Синим пятном — Great Blue Spot), устремляющееся к Северному полюсу.

Различия между магнитосферой Северного (слева) и Южного (справа) полушарий Юпитера. Ярко-синим цветом показан Южный магнитный полюс планеты, красным — запутанные линии Северного / ©Moore et al., 2018