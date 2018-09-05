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Российские учёные открыли новый способ космического туризма
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Российские учёные открыли новый способ космического туризма 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Отечественные эксперты открыли новый метод доставки туристов в стратосферу — для путешественников разработан инновационный скафандр, сообщает «Русская планета».
Спецодежда уже прошла первый тест — скафандр был запущен в Волгоградской области на высоту более 25 километров.
В качестве эксперимента в снаряжение был помещён манекен, кроме того, он был оснащён датчиками. Благодаря этому на земле можно было следить за полётом в онлайн-режиме. Первый опыт показал, что оборудование работает исправно: работала связь, управление, система кластерного стратостата.
Предполагается, что исследователи выйдут на серийное производство таких скафандров — это поможет отправить в космос значительное число туристов, а также удешевит технологию космического производства.
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