Российские учёные открыли новый способ космического туризма

Отечественные эксперты открыли новый метод доставки туристов в стратосферу — для путешественников разработан инновационный скафандр, сообщает «Русская планета».

Спецодежда уже прошла первый тест — скафандр был запущен в Волгоградской области на высоту более 25 километров.

В качестве эксперимента в снаряжение был помещён манекен, кроме того, он был оснащён датчиками. Благодаря этому на земле можно было следить за полётом в онлайн-режиме. Первый опыт показал, что оборудование работает исправно: работала связь, управление, система кластерного стратостата.

Предполагается, что исследователи выйдут на серийное производство таких скафандров — это поможет отправить в космос значительное число туристов, а также удешевит технологию космического производства.