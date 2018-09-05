Среди пауков обнаружились «авторитеты»

Большинство пауков ведут одиночный образ жизни. Они самостоятельно плетут паутину, по которой передвигаются, и охотятся на добычу, не делясь ею ни с кем. Но пауки вида Stegodyphus dumicola — другие. Они принадлежат к группе так называемых социальных пауков: вместе плетут паутину и охотятся. Предыдущие исследования показали, что это действительно социальные животные, активно взаимодействующие друг с другом.

Команда исследователей из Калифорнийского университета обнаружила, что индивидуальные особенности этих социальных пауков могут оказывать влияние на то, как хорошо охотится целая группа. Ученые описали свои наблюдения в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Биологи задались вопросом, может ли каждый отдельный паук иметь свои индивидуальные характеристики, которые отличают его от других. В частности, исследователей интересовало, способны ли отдельные члены паучьей группы быть смелее остальных и как это повлияет на успешность охоты.

Для поиска ответа на этот вопрос ученые отправились в Южную Африку, где обитают Stegodyphus dumicola, собрали несколько особей и изучили их поведение в искусственно воссозданных условиях.

Чтобы оценить «смелость» каждого отдельного паука, на них направляли поток воздуха, симулирующий приближение хищной птицы. Особи демонстрировали разную реакцию на это обстоятельство. Одни пауки сначала сворачивались в клубок, но потом быстро разворачивались и начинали двигаться в обратном направлении от раздражителя. Другие действовали в разы медленнее. Первых ученые охарактеризовали как «смелых» пауков, а вторых — как более робких.

Далее исследователи сформировали группы в зависимости от степени смелости пауков. Часть групп состояла из «храбрых» особей, другая часть была смешанной, и еще часть содержала только одного смелого паука или одного робкого. Затем ученые наблюдали, как различные группы ведут себя во время социальных активностей, включая охоту.

В ходе экспериментов ученые получили забавные результаты. В группах, где присутствовал только один смелый паук, поведение остальных особей изменялось соответственно ему, и, как следствие, вероятность успешного завершения охоты многократно повышалась. Однако характер социальных взаимодействий в таких группах не менялся.

Биологи предположили, что такие индивидуальные различия между отдельными пауками в группах и их способность влиять на поведение соратников — это адаптивное преимущество, появившееся в ходе эволюции. Более смелые особи помогают повысить шансы на успех группы при охоте, а вот робкие лучше заботятся о новорожденных пауках.