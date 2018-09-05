Огнедышащее Солнце: корабль NASA сфотографировал уникальное явление 

Обсерватория Солнечной динамики используется агентством для изучения влияния солнечного излучения на атмосферу Земли.
Удивительное явление на Солнце удалось зафиксировать NASA. Обсерватория Солнечной динамики уловила яркую вспышку и вырывающийся огромный огненный шар. Видео уникального явления опубликовано на официальной странице NASA в Instagram.
Обсерватория Солнечной динамики используется агентством для изучения влияния солнечного излучения на атмосферу Земли. Известно, что солнечные ветры и вспышки влияют на работу технологических систем на нашей планете. Чтобы сделать наши системы жизнеобеспечения более устойчивыми, ученым предстоит изучить разнообразный характер солнечной активности.