Огнедышащее Солнце: корабль NASA сфотографировал уникальное явление

Обсерватория Солнечной динамики используется агентством для изучения влияния солнечного излучения на атмосферу Земли.

Удивительное явление на Солнце удалось зафиксировать NASA . Обсерватория Солнечной динамики уловила яркую вспышку и вырывающийся огромный огненный шар. Видео уникального явления опубликовано на официальной странице NASA в Instagram.

Обсерватория Солнечной динамики используется агентством для изучения влияния солнечного излучения на атмосферу Земли. Известно, что солнечные ветры и вспышки влияют на работу технологических систем на нашей планете. Чтобы сделать наши системы жизнеобеспечения более устойчивыми, ученым предстоит изучить разнообразный характер солнечной активности.