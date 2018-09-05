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Огнедышащее Солнце: корабль NASA сфотографировал уникальное явление
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Огнедышащее Солнце: корабль NASA сфотографировал уникальное явление 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Обсерватория Солнечной динамики используется агентством для изучения влияния солнечного излучения на атмосферу Земли.
Удивительное явление на Солнце удалось зафиксировать NASA. Обсерватория Солнечной динамики уловила яркую вспышку и вырывающийся огромный огненный шар. Видео уникального явления опубликовано на официальной странице NASA в Instagram.
Обсерватория Солнечной динамики используется агентством для изучения влияния солнечного излучения на атмосферу Земли. Известно, что солнечные ветры и вспышки влияют на работу технологических систем на нашей планете. Чтобы сделать наши системы жизнеобеспечения более устойчивыми, ученым предстоит изучить разнообразный характер солнечной активности.
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