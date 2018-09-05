Обсерватория NASA сняла яркую вспышку на Солнце

2 Сен 2018 в 5:54 PDT Ролик был снят Обсерваторией Солнечной динамики, которая сумела уловить яркую вспышку и вырывающийся огненный шар.

Агентство использует обсерваторию для наблюдения за влиянием солнечного излучения на земную атмосферу. Сотрудники также изучают изменения солнечной активности и эффект, который они оказывают на работу различных технологических систем на Земле.

Как отмечается в подписи к публикации, видео представляет собой ускоренную версию двухчасовой записи, когда заряженные частицы поднимаются вверх и скручиваются, прежде чем вернуться обратно к поверхности Солнца. При наиболее ярких вспышках плазма может подниматься от поверхности Солнца на высоту, которая несколько раз превышает диаметр Земли.