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Обсерватория NASA сняла яркую вспышку на Солнце
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Обсерватория NASA сняла яркую вспышку на Солнце 

РИА Новости + ещё 2 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Национальное космическое агентство США опубликовало у себя в Instagram видео, на котором удалось запечатлеть вспышку на Солнце.
Публикация от NASA (@nasa)
2 Сен 2018 в 5:54 PDT  Ролик был снят Обсерваторией Солнечной динамики, которая сумела уловить яркую вспышку и вырывающийся огненный шар.
Агентство использует обсерваторию для наблюдения за влиянием солнечного излучения на земную атмосферу. Сотрудники также изучают изменения солнечной активности и эффект, который они оказывают на работу различных технологических систем на Земле.
Как отмечается в подписи к публикации, видео представляет собой ускоренную версию двухчасовой записи, когда заряженные частицы поднимаются вверх и скручиваются, прежде чем вернуться обратно к поверхности Солнца. При наиболее ярких вспышках плазма может подниматься от поверхности Солнца на высоту, которая несколько раз превышает диаметр Земли.
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