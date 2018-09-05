Ученые сошлись во мнении, что Вселенную создал Бог 

Британские ученые доказали, что Вселенную создал Бог Об этом сообщает INVADERS.
Некоторые ученые сошлись во мнении, что атеистическая теория не может объяснить появление первой системы репродуцирования.
Ученый Грешэм-колледж Мартин Джон Рис официально заявил, что последние научные открытия подтолкнули его к размышлениям о том, что от атеистического мировоззрения необходимо отказаться. Автор более 500 научных трактатов в области астрономии и астрофизики в какой-то момент пришел к тому, что Бог действительно существует.
Ученый отмечает, что только таким образом можно объяснить появление первой системы репродуцирования. На сегодня наука, несмотря на многочисленные открытия, так и не могла разгадать особенности ДНК-молекулы — это сложный механизм хранит в себе настолько большой объем информации, что просто не мог возникнуть из ниоткуда.
Согласен с коллегой директор Международного института прикладной и теоретической физики Анатолий Акимов. В своих исследованиях российский ученый утверждает, что Бог существует и люди могут видеть его чудеса. Он настаивает, что много ученых-физиков верят и верили в Бога, а до открытий Исаака Ньютона наука и религия объединились в один комплекс.
Акимов настаивает, что и сам Ньютон, который был человеком глубоковерующим, отмечал, что свои законы механики вывел из Божьего писания.
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