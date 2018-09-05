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Ученые сошлись во мнении, что Вселенную создал Бог
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Ученые сошлись во мнении, что Вселенную создал Бог 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Британские ученые доказали, что Вселенную создал Бог  Об этом сообщает INVADERS.
Некоторые ученые сошлись во мнении, что атеистическая теория не может объяснить появление первой системы репродуцирования.
Ученый Грешэм-колледж Мартин Джон Рис официально заявил, что последние научные открытия подтолкнули его к размышлениям о том, что от атеистического мировоззрения необходимо отказаться. Автор более 500 научных трактатов в области астрономии и астрофизики в какой-то момент пришел к тому, что Бог действительно существует.
Ученый отмечает, что только таким образом можно объяснить появление первой системы репродуцирования. На сегодня наука, несмотря на многочисленные открытия, так и не могла разгадать особенности ДНК-молекулы — это сложный механизм хранит в себе настолько большой объем информации, что просто не мог возникнуть из ниоткуда.
Согласен с коллегой директор Международного института прикладной и теоретической физики Анатолий Акимов. В своих исследованиях российский ученый утверждает, что Бог существует и люди могут видеть его чудеса. Он настаивает, что много ученых-физиков верят и верили в Бога, а до открытий Исаака Ньютона наука и религия объединились в один комплекс.
Акимов настаивает, что и сам Ньютон, который был человеком глубоковерующим, отмечал, что свои законы механики вывел из Божьего писания.
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Карельские вести: последние новости
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