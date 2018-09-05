Искусственный фотосинтез: новый способ превращения света в топливо

Ученые мечтают о создании искусственного фотосинтеза уже больше века, более того, они уже даже добились успеха, используя для этого катализатор, который запускал фотосинтез лишь с помощью воды.

Проблема в том, что этот катализатор был часто токсичен и дорог, поэтому исследователи из Кембриджа и Рурского университета использовали энзим, который можно найти в самых обыкновенных морских водорослях. Этот энзим находился в спящем состоянии и не был активен тысячелетиями.

"Гидрогеназа, — говорит Катаржина Сокол, автор исследования, — способна превращать воду в водород. В ходе эволюции этот процесс был деактивирован, так как был не нужен для выживания водорослей, но мы смогли вновь активировать его и добиться необходимой реакции — разложения воды на водород и кислород".

С помощью гидрогеназы и фотосистемы II, первого протеинового комплекса в реакциях оксигенного фотосинтеза, ученые успешно создали полуискусственный фотосинтез, питаемый исключительно солнечной энергией. Более того, этот процесс значительно эффективнее природного, так как КПД естественного процесса всего 1-2%, искусственного же гораздо выше.