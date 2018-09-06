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Астроном: вокруг Луны вращаются неопознанные летающие объекты
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Астроном: вокруг Луны вращаются неопознанные летающие объекты 

Свободная пресса + ещё 4 2 часа назад
Фото: Капитал страны
Астроном из Рима разместил в Сети видео «кровавого затмения», которое произошло совсем недавно. На кадрах видно, что вокруг Луны вращаются неопознанные летающие объекты.
Эксперты изучили видео и не смогли найти следов монтажа, поэтому можно точно сказать, что это не подделка. Астроном смог насчитать 38 объектов, которые на огромной скорости вращаются вокруг Луны.
Некоторые скептики считают, что на орбите Луны находятся 38 спутников. А некоторые предположили, что вокруг Луны летают астероиды. Однако все эти предположения были отброшены, так как проверка данных космических аппаратов показала, что в то время не было отмечено ни спутников, ни астероидов, пересекающих Луну, пишет портал Утро.ru.
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