Искусственный интеллект защитит слонов от браконьеров

Исследователи Корнеллского университета создали искусственный интеллект, способный определять опасность, грозящую популяции африканских лесных слонов, и давать возможность оперативно ее ликвидировать Искусственный интеллект, разработанный учеными Корнеллского университета совместно со специалистами стартапа Conservation Metrics, поможет защитить слонов от браконьеров и сохранить их популяцию. Как говорится на сайте вуза, ИИ-система усовершенствует методы аудионаблюдения в проекте Elephant Listening Project. […]