Ещё
Искусственный интеллект защитит слонов от браконьеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Искусственный интеллект защитит слонов от браконьеров 

TechFusion.ru 1 час назад
Фото: TechFusion.ru
Исследователи Корнеллского университета создали искусственный интеллект, способный определять опасность, грозящую популяции африканских лесных слонов, и давать возможность оперативно ее ликвидировать Искусственный интеллект, разработанный учеными Корнеллского университета совместно со специалистами стартапа Conservation Metrics, поможет защитить слонов от браконьеров и сохранить их популяцию. Как говорится на сайте вуза, ИИ-система усовершенствует методы аудионаблюдения в проекте Elephant Listening Project. […]
TechFusion.ru: последние новости
Ученые распечатали на 3D-принтере прототип бионического искусственного глаза Apple предлагает использовать iPhone вместо паспорта Telegram будет выдавать спецслужбам данные пользователей по решению суда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«То ли взорвали, то ли сбили»104
Максаковой дали 72 часа56
Над Луганском нависла угроза93
«Идет война, мы должны защищаться»106
Лавров допустил войну с США695
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
00:47
Украина отказалась почтить память Захарченко
В мире
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
08:23
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
Новости Москвы
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
04:01
Химвыброс в Крыму увязали с действиями Киева
Общество
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение