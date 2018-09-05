В Японии создали «космический лифт»

Команда инженеров из Японии проведет испытания прототипа «космического лифта», сообщается на сайте Phys.org.

Разработка предназначена для отправки грузов в космос без использования ракет. Технология представляет собой трос от поверхности Земли до орбитальной станции, которая расположена на геостационарной орбите и поддерживает трос за счет центробежной силы.

Прототип «космического лифта» разработан специалистами Университета Сидзуока и имеет размеры 6 на 3 на 3 сантиметра, а также кабель, натянутый между двумя спутниками. Его работоспособность будет проверена на орбите в этом месяце.