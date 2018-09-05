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В Японии создали «космический лифт»
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В Японии создали «космический лифт» 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Фото: Карельские вести
Команда инженеров из Японии проведет испытания прототипа «космического лифта», сообщается на сайте Phys.org.
Разработка предназначена для отправки грузов в космос без использования ракет. Технология представляет собой трос от поверхности Земли до орбитальной станции, которая расположена на геостационарной орбите и поддерживает трос за счет центробежной силы.
Прототип «космического лифта» разработан специалистами Университета Сидзуока и имеет размеры 6 на 3 на 3 сантиметра, а также кабель, натянутый между двумя спутниками. Его работоспособность будет проверена на орбите в этом месяце.
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