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Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского
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Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В доме, где выдающийся ученый и основоположник космонавтики прожил почти 30 лет, первая экспозиция отткрылась уже спустя год после смерти Циолковского. Ну а полноценным музеем он стал уже после войны. К счастью, сотрудникам музея и энтузиастам удалось сохранить огромное количество экспонатов. Это особенно ценно в связи с тем, что дом-музей, в котором ученый написал десятки важнейших работ, некоторое время был занят фашистами Сегодня музей — мемориальный отдел Государственного музея истории космонавтитки имени К. Э Циолковского. Большинство экспонатов — подлинные, принадлежавшие самому учёному или членам его семьи.
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