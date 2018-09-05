Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского

В доме, где выдающийся ученый и основоположник космонавтики прожил почти 30 лет, первая экспозиция отткрылась уже спустя год после смерти Циолковского. Ну а полноценным музеем он стал уже после войны. К счастью, сотрудникам музея и энтузиастам удалось сохранить огромное количество экспонатов. Это особенно ценно в связи с тем, что дом-музей, в котором ученый написал десятки важнейших работ, некоторое время был занят фашистами Сегодня музей — мемориальный отдел Государственного музея истории космонавтитки имени К. Э Циолковского. Большинство экспонатов — подлинные, принадлежавшие самому учёному или членам его семьи.