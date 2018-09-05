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Наша Вселенная не первая. Учёные призывает пересмотреть теорию Большого взрыва
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Наша Вселенная не первая. Учёные призывает пересмотреть теорию Большого взрыва 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Масштабы нашей Вселенной поражают настолько, что наша цивилизация никогда не сможет добраться до её краёв, особенно учитывая тот факт, что она постоянно расширяется. Тем сложнее поверить в то, что наша Вселенная является далеко не первой и возможно, что не последней из существующих. Группа учёных из разных стран мира провели масштабные исследования и получили неоднозначные данные о нашей Вселенной. Эксперты уверенны, что необходимо пересмотреть имеющуюся теорию о Большом взрыве, которая не вписывается в возможность существования других Вселенных в прошлом. Согласно новой теории, Вселенные способны рождаться и умирать друг за другом. Данный процесс происходит в результате сильного расширения, после чего Вселенная погибает и на смену ей приходит молодая Вселенная, которая продолжает цикличность событий. Контроль над временем существования Вселенной осуществляется посредством чёрных дыр, которые по просшествии определённого времени начинают бесконтрольный выброс частиц, которые не поддаются объяснению законам физики, существующих на данный момент.
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