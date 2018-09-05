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Археологи из СФУ выяснили новые подробности в истории сибирских народов
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Археологи из СФУ выяснили новые подробности в истории сибирских народов 

360tv.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Студенты Гуманитарного института Сибирского федерального университета обнаружили стоянки древних людей и предметы их быта на раскопках. Научные работы проходили в Казачинском районе вблизи деревни Пискуновка. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».
Археологи изучили берег реки Енисей и обнаружили там стоянки поселенцев разного времени. Ученые подозревают, что на протяжении неолита, бронзового и железных веков, Средневековья, это место было привлекательно для обитания у древних сибиряков.
Там обнаружили ножевидную пластину из халцедона, шлифованную пешню с «ушками» эпохи неолита, фрагменты сосудов бронзового и раннего железного веков.
Ученые обработают и изучат находки, а потом передадут их в Музей СФУ.
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