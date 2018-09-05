Археологи из СФУ выяснили новые подробности в истории сибирских народов

Студенты Гуманитарного института Сибирского федерального университета обнаружили стоянки древних людей и предметы их быта на раскопках. Научные работы проходили в Казачинском районе вблизи деревни Пискуновка. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».

Археологи изучили берег реки Енисей и обнаружили там стоянки поселенцев разного времени. Ученые подозревают, что на протяжении неолита, бронзового и железных веков, Средневековья, это место было привлекательно для обитания у древних сибиряков.

Там обнаружили ножевидную пластину из халцедона, шлифованную пешню с «ушками» эпохи неолита, фрагменты сосудов бронзового и раннего железного веков.

Ученые обработают и изучат находки, а потом передадут их в Музей СФУ.