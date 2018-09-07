Ученые: потепление климата Земли 56 млн лет назад привело к сильному изменению ландшафта

ЖЕНЕВА, 7 сентября. / ТАСС /. Швейцарские ученые и их коллеги из Нидерландов США пришли к выводу, что потепление климата на Земле чревато крупными изменениями ее ландшафта. Основания для такого заключения им дало проведенное в Пиренеях исследование последствий наблюдавшегося примерно 56 млн назад на планете повышения температуры от 5 до 8 градусов Цельсия. «Наше исследование доказывает, что риски, связанные с потеплением климата, гораздо более серьезны, чем в целом принято считать», — заявил профессор Женевского университета Себастьян Кастельтор.

Как сообщает этот университет на своем сайте, в ходе научной работы специалисты изучали воздействие произошедшего примерно 56 млн лет назад — на границе палеоцена и эоцена — потепления, известного как Палеоцен-эоценовый термический максимум. Повышение температуры произошло за короткий по меркам истории Земли период времени — в течение 10-20 тысяч лет, а возвращение к прежнему состоянию заняло несколько сотен тысяч лет. Это было время, когда в районе Северного полюса росли пальмы и по всему Земному шару распространились виды планктона, которые характерны для тропиков.

Пиренеи были выбраны для исследования ландшафта, так как там сохранились отложения, по которым можно определить, где проходили русла древних рек и какой ширины они были. По размеру гальки и перепаду высот в руслах эксперты установили глубину рек и скорость водных потоков. 56 млн лет назад Пиренеи находились в процессе формирования, и в их предгорьях было много небольших речушек. Они несли в долину отложения, которые делали ее плодородной. Как пояснил профессор Кастельтор, «с потеплением ландшафт полностью изменился: исключительно крупные наводнения, происходившие раз в 2-3 года, начало которых мы смогли определить, стали примерно в 14 раз более обильными, чем прежде». Реки постоянно меняли направление и расширялись. Отложения больше не оставались в долине, а уносились в океан. На местности доминировали большие пространства гравия, по которому неслись бурные потоки.

По мнению ученых, потепление в то время вызвало резкое увеличение объема осадков, лето стало более жарким, а наводнения более интенсивными. Проведенное в Пиренеях исследование свидетельствует об «очевидной аналогии с нынешним потеплением», считает Себастьян Кастельтор. По его словам, «нужно извлечь уроки» из событий прошлого, тем более что нынешнее потепление происходит гораздо быстрее.