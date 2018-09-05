Ученые нашли способ защитить от биомолекул оптоволокно в биомедицинских приложениях

Чехии и ТОМСК , 5 сентября. / ТАСС /. Ученые из России США предложили новый способ защиты от биологических молекул поверхности оптических волокон, которые перспективны для использования в биомедицинских приложениях, в том числе в биосенсорах. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ).

Оптические волокна применяются не только в приложениях связи, но и в медицине. Они рассматриваются в качестве перспективного материала для биосенсоров, которые помещаются прямо в тело человека, например, для измерения концентрации сахара в крови при диабете.

"Белки облепляют поверхность оптоволокна и не позволяют трансформировать сигнал. Для решения этой проблемы мы разработали новый метод модификации поверхности волокна и сделали его биоинертным — покрыли волокно высокогидрофобными органическими соединениями, чтобы они не взаимодействовали с белками в водных растворах", — цитирует пресс-служба одного из авторов исследования, доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павла Постникова.

По словам Постникова, на волокно напыляется тонкий слой золота, через него направляется свет и возбуждается плазмонный резонанс, благодаря чему разлагается иодониевая соль, образуются органические радикалы и прочно связываются с поверхностью волокна. Толщина оптоволокна составляет несколько микрон, а толщина защитного слоя — всего 0,2 нанометра.

Эксперименты показали, что после модификации волокно перестает взаимодействовать с молекулами. Как отмечает Постников, метод может использоваться для изменения наночастиц благородных металлов в приложениях органической электроники. Проект поддержан грантом Российского научного фонда.

Ранее сообщалось, что ученые ТПУ и Университета химии и технологии (Прага, Чехия) создали сверхчувствительные сенсоры на основе золота с применением органических соединений — они могут выявлять даже малое количество вещества в различных средах, например токсичные тяжелые металлы или молекулы-маркеры болезней.