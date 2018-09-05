Раскрыты новые подробности смены времён года на Сатурне

Не так давно миссия под названием Кассини провела новые исследования в отношении Сатурна, чем смогла объяснить некоторые климатические явления этой планеты. Недалеко от северного полюса этого небесного тела была обнаружена невероятная структура, когда в самом полушарии постепенно начиналось лето.

Учёные обнаружили вихрь из атмосферных масс, который имеет форму шестиугольника. Он находился на большой высоте, однако с каждым днём его температура возрастала, влияя и на погоду на поверхности самого Сатурна. Специалисты отметили, что данный вихрь очень похож на гексагональный поток, который ранее был найден в нижних слоях облаков вокруг планеты. Таким образом можно смело говорить о том, что атмосферные потоки в глубине облаков могут иметь непосредственное влияние на процессы, которые происходят в самых верхних слоях атмосферы.

Впервые космический аппарат миссии Кассини прилетел на Сатурн четырнадцать лет назад. Тогда в южной части планеты было лето, а в северной — зима. После нескольких дней исследований аппарат обнаружил над южным полюсом очень большой атмосферный вихрь, тогда как аналогичного явления над северной частью планеты не было. На основании всех полученных за эти года данных учёные установили, что на смену времён года на полюсах влияет именно этот шестиугольный атмосферный поток, который на сотни километров пронизывает облака и приносит тепло.