Ещё
В пустыне посреди Казахстана обнаружили два огромных корабля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лавров допустил войну с США
Лавров допустил войну с США

В пустыне посреди Казахстана обнаружили два огромных корабля 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Объяснить это исследователям помогли спутниковые снимки, сделанные еще во время Холодной войны.
Удивительную находку сделали ученые, изучая спутниковые снимки Аральского моря и его окрестностей. Фактически посреди пустыни, которая раньше была дном водоема, обнаружили два огромных корабля. Судя по их размерам, как отметил исследователь Ник Миддлтон, чьи слова приводит издание Daily Star, это — полноценные суда, которые строились для навигации в открытом море, а не для прибрежного плавания. Видео находки разместил канал Science Channel.
Однако, для ученых остается загадкой как они оказались за много километров от любой воды посреди пустыни.
Объяснить это исследователям помогли спутниковые снимки, сделанные еще во время Холодной войны. На месте обнаружения кораблей раньше было Аральское море. Сейчас из-за того, что оно пересыхает, корабли оказались посреди пустыни.
ТК «Звезда»: последние новости
В Японии создали первый в мире «космический лифт» Ученые заявили о существовании девятой планеты Солнечной системы Программу полетов не будут менять в связи с пробоиной на борту МКС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге52
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами59
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина75
Захарченко убил Чебурашка1201
Путину пообещали «острый разговор»353
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:05
Россиянам пообещали два бабьих лета
Погода Общество
02:58
То ли взорвали, то ли сбили: гибель Ту-154 не дает покоя Польше
Происшествия Статьи
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
01:00
Лепс оценил стоимость своей коллекции икон
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение