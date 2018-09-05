Юная звезда из глубин Вселенной раскроет тайну Солнечной системы

Звезда-подросток, находящаяся в глубинах Вселенной, может подсказать ученым, как возникла наша Земля.

Маленькое светило обнаружил японский астроном Юки Окода. Несмотря на интерес этого объекта для науки, он практически не изучен, сообщает The Independent

Звезда расположена очень далеко от Солнечной системы, весьма миниатюрна и излучает мало тепла. Кроме того, она скрыта за облаками газа и пыли — они поглощают большую часть излучаемого ею света.

Но облака и вызвали любопытство астрономов — согласно современной теории, именно из них и возникли в свое время планеты Солнечной системы.

Телескопы сделали несколько снимков, но изображение на них размыто, и практически невозможно понять, какие процессы там происходят.

Впрочем, японские астрономы постарались решить эту проблему. Они разработали компьютерную модель, объединяющую все видимые явления, и увидели явные параллели с историей нашей Солнечной системы.

По мнению астрономов, проблески света могут означать, что излучение звезды проходит через вещества, которые в будущем способны стать протопланетным диском. Теоретически из диска смогут образоваться планеты — но так же вероятно, что облака будут сметены звездным ветром или поглощены самим светилом.

В ходе дальнейших исследований ученые намерены выяснить, что происходит вокруг маленьких и тусклых звезд и как возникают системы, похожие на Солнечную.

Напомним, ранее ученые доказали вероятность существования девятой планеты, которую до сегодняшнего дня не удалось зафиксировать самыми современными телескопами. Орбита некоторых транснептуновых тел указывает на наличие некоего объекта с сильным гравитационным полем.

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