Ученый: глобальные подводные исследования РФ практически не ведутся из-за нехватки денег

МОСКВА , 5 сентября. / ТАСС /. Глубоководные исследования не получают достаточной финансовой поддержки со стороны государства. Об этом в интервью ТАСС заявил ученый-океанолог Анатолий Сагалевич

"На протяжении многих лет нам удавалось вести систематические глобальные исследования океана. Сейчас этого практически нет — не хватает денег. Наши суда больше специализируются на вывозе туристов в Антарктику и Арктический регион. Попутно ученые пытаются что-то исследовать, но это не глобальные проекты, которые были раньше", — сказал он.

Сагалевич добавил, что подводные аппараты «Мир» числятся на балансе его лаборатории и «вкладывать в них средства никто не собирается». «Одно время я пытался договориться с кем-то из бизнесменов о финансировании проектов, но им это не всегда интересно. Потому что научные исследования приносят престиж государству, но не прибыль», — отметил он.