Ещё
Ученый: глобальные подводные исследования РФ практически не ведутся из-за нехватки денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лавров допустил войну с США
Лавров допустил войну с США

Ученый: глобальные подводные исследования РФ практически не ведутся из-за нехватки денег 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глубоководные исследования не получают достаточной финансовой поддержки со стороны государства. Об этом в интервью ТАСС заявил ученый-океанолог Анатолий Сагалевич.
"На протяжении многих лет нам удавалось вести систематические глобальные исследования океана. Сейчас этого практически нет — не хватает денег. Наши суда больше специализируются на вывозе туристов в Антарктику и Арктический регион. Попутно ученые пытаются что-то исследовать, но это не глобальные проекты, которые были раньше", — сказал он.
Сагалевич добавил, что подводные аппараты «Мир» числятся на балансе его лаборатории и «вкладывать в них средства никто не собирается». «Одно время я пытался договориться с кем-то из бизнесменов о финансировании проектов, но им это не всегда интересно. Потому что научные исследования приносят престиж государству, но не прибыль», — отметил он.
ТАСС: последние новости
Рогозин рассказал о состоянии МКС после инцидента с утечкой воздуха СМИ: ОАЭ в октябре выведут на орбиту первый спутник собственной сборки Эксперты: право присуждать научные степени повысит престиж петербургского Политеха и ТГУ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге52
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами59
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина75
Захарченко убил Чебурашка1201
Путину пообещали «острый разговор»353
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:05
Россиянам пообещали два бабьих лета
Погода Общество
02:58
То ли взорвали, то ли сбили: гибель Ту-154 не дает покоя Польше
Происшествия Статьи
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
01:00
Лепс оценил стоимость своей коллекции икон
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение