Физики подтвердили «двуличность» электронов в одномерном случае

Ученые экспериментально воспроизвели модель одномерного электронного газа. В таком виде вещество может находиться в сверхтонких проводниках, например, нанотрубках. В этом случае поведение электронов можно описать как взаимодействие двух типов квазичастиц, один из которых переносит только заряд, а другой — только спин. В результате авторы исследования смогли подтвердить предсказания теоретического описания подобных систем, созданного в середине XX века. Статья опубликована в журнале Physical Review Letters.

«Создатели микроэлектроники на протяжении десятилетий уменьшают размеры чипов, поэтому физики сегодня исследуют, можно ли использовать в качестве проводников тока нанопровода и нанотрубки, в которых электроны двигаются практически в одном измерении, — объясняет актуальность работы руководитель коллектива Рэнди Хьюлет из Университета Райса ( США ). — Это важное обстоятельство, так как с точки зрения электронной проводимости одномерное пространство представляет особую ситуацию. В таком случае для описания действительности нужна новая модель».

С точки зрения теории электрон — это фермион, то есть заряженная частица со спином 1/2. Такие частицы стремятся не находиться рядом друг с другом. Для того, чтобы описать их движение в случае одного измерения Синъитиро Томонага и Хоакин Латтинжер в 1950-х годах создали специальную модель. Она предсказывает, что в некоторых случаях поведение электрона можно описать при помощи двух квазичастиц, одна из которых обладает таким же зарядом, но нулевым спином, а другая — нулевым зарядом, но спином, равным единице. Более того, эти частицы двигаются с разными скоростями. Этот феномен получил название разделения спина и заряда. Одним из предсказаний теории было то, что электроны начинают коллективно реагировать на возбуждение одного из них.

В новой работе физики создали модель электронного газа из других фермионов — атомов лития, охлажденных до одной десятимиллионной доли градуса выше абсолютного нуля. Они были пойманы в оптическую ловушку, их движением управляли специальные лазеры, а сила взаимодействия между ними регулировалась с помощью магнитного поля. В результате физики смогли подтвердить предсказанную теорией Томонаги — Латтинжера скорость зарядовых волн и ее увеличение с ростом силы взаимодействия между частицами, чего никогда ранее не удавалось сделать.

«Если заставить один электрон двигаться, то он будет подталкивать соседние так, что возмущение будет распространяться подобно цепной реакции, образуя волну в проводе, — говорит Хьюлет. — При исследовании такого коллективного, скоррелированного поведения электронов их взаимодействие оказывается важным фактором, так как его сила может приводить к появлению новых эффектов. Это чрезвычайно трудно изучать в случае электронов, так как мы не умеем напрямую управлять их взаимодействием. С ультрахолодными атомами проще: можно настраивать силу их взаимодействия и смотреть, что получается».

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